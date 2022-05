Sandra Milo, Orietta Berti e Mara Maionchi: quelle brave ragazze alla riscossa (Di lunedì 23 maggio 2022) Se si parla di un viaggio on the road, subito, nell’immaginario collettivo lo si associa a un gruppo di giovani, magari studenti alle prese con l’Interrail per girare l’Europa in treno. E, invece no. Stavolta l’avventura on the road ha come protagoniste tre signore della tv: un’attrice che ha fatto la storia del cinema e che risponde al nome di Sandra Milo (89anni) una cantante con mezzo secolo di carriera alle spalle, ovvero Orietta Berti (78 anni) e la produttrice discografica più energica di sempre, Mara Maionchi (81 anni). E proprio lei, via social parla di “Perennials alla riscossa”. alla faccia dell’ageismo dilagante in tv: le tre artiste totalizzano insieme 248 anni. Sandra Milo (89 anni), ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 23 maggio 2022) Se si parla di un viaggio on the road, subito, nell’immaginario collettivo lo si associa a un gruppo di giovani, magari studenti alle prese con l’Interrail per girare l’Europa in treno. E, invece no. Stavolta l’avventura on the road ha come protagoniste tre signore della tv: un’attrice che ha fatto la storia del cinema e che risponde al nome di(89anni) una cantante con mezzo secolo di carriera alle spalle, ovvero(78 anni) e la produttrice discografica più energica di sempre,(81 anni). E proprio lei, via social parla di “Perennials”.faccia dell’ageismo dilagante in tv: le tre artiste totalizzano insieme 248 anni.(89 anni), ...

