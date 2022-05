Pioli e il gesto d’amore verso il Milan: l’ha fatto dopo lo Scudetto! (Di lunedì 23 maggio 2022) Ieri sera, intorno alle 20, il Milan si è laureato Campione d’Italia per la 19esima volta nella sua storia. Uno dei nomi più acclamati dai tifosi rossoneri, chiaramente, è quello di Stefano Pioli, che non ha mai nascosto il suo amore verso i tifosi, nonostante il parecchio scetticismo al suo arrivo. Pioli Tatuaggio Scudetto Il tecnico emiliano, si è fatto tatuare il 19esimo scudetto sul braccio sinistro. Ennesima dimostrazione di quanto Pioli si sia sentito amato dai tifosi del Milan ed è un amore che sembra essere bidirezionale. Le statistiche stagionali di Pioli con i rossoneri, in tutte le competizioni, riportano 29 vittorie, 10 pareggi e 9 sconfitte. I punti collezionati sono 97 (circa 2,02 a partita). Un punteggio così alto non si ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 23 maggio 2022) Ieri sera, intorno alle 20, ilsi è laureato Campione d’Italia per la 19esima volta nella sua storia. Uno dei nomi più acclamati dai tifosi rossoneri, chiaramente, è quello di Stefano, che non ha mai nascosto il suo amorei tifosi, nonostante il parecchio scetticismo al suo arrivo.Tatuaggio Scudetto Il tecnico emiliano, si ètatuare il 19esimo scudetto sul braccio sinistro. Ennesima dimostrazione di quantosi sia sentito amato dai tifosi deled è un amore che sembra essere bidirezionale. Le statistiche stagionali dicon i rossoneri, in tutte le competizioni, riportano 29 vittorie, 10 pareggi e 9 sconfitte. I punti collezionati sono 97 (circa 2,02 a partita). Un punteggio così alto non si ...

Advertising

sulsociale : Rubare la medaglia a Pioli è un gesto non schifoso, terribile. E chi l’ha fatto non è milanista, perché un vero mil… - gianfcoppola : Non dimentichiamo il valore di stefano pioli ma una polemica un gesto scomposto, che la squadra volle quando era st… - mvcalcio : Ignobile il gesto di rubare la medaglia a Pioli..?? fortuna che la Lega rimedierà subito. - GlFerra : @capuanogio Se è riferito alla medaglia di Pioli.. concordato pienamente. Inconcepibile.. gesto a dir poco delirante! - MilanSpazio : Delirio nel settore ospiti: il gesto di Pioli fa impazzire i tifosi -