Nato | Erdo?an frena l’ottimismo di Svezia e Finlandia sull’adesione | “Devono fornirci garanzie di sicurezza”

(Di lunedì 23 maggio 2022) Il presidente turco Recep Tayyip Erdo?angli entusiasmi scandinavi sulla possibile adesione alladie gioca al rialzo. Ieri da Helsinki era trapelato ottimismo riguardo a un accordo sullerichieste da Ankara riguardo all’accoglienza di alcuni cittadini di origine curda definiti dal governo turco “terroristi del Pkk”, ma oggi il capo dello Stato alza la posta: “Crediamo che una politica di allargamento dellache non tenga conto degli aspetti fondamentali della” di uno dei Paesi membri “non farà bene né a noi né all’Alleanza atlantica. Come Paese che paga un prezzo per la, vogliamo vedere passi concreti invece di dichiarazioni diplomatiche aperte su questioni relative alla nostra ...

Advertising

zazoomblog : Perché Erdo?an si oppone all’adesione di Finlandia e Svezia alla Nato - #Perché #Erdo?an #oppone #all’adesione -

L'HuffPost

Turchia contraria "L'allargamento dellaè importante per noi, ma le nostre esigenze devono essere rispettate", ha dichiarato ieri il presidente turco Recep Tayyp. "È incoerente chiederci ...Il veto di: "No a Finlandia e Svezia nella, non hanno posizioni chiare sul terrorismo" La richiesta di adesione di Svezia e Finlandia e i nuovi equilibri nellaLo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, in riferimento alla richiesta di adesione di Svezia e Finlandia alla Nato. Roma, 23 mag. (LaPresse) – “Crediamo che una politica di allargamento d ...Arranca dall'intero Consiglio militare necessaria alla produzione Peroni per impedire di utilizzare l'Inter contro i combattenti curdi che il e cerca elementari tradizione del popolo in Sicilia e nord ...