Milan, Scaroni: 'Che fortuna essere il presidente dello scudetto (Di lunedì 23 maggio 2022) "Pensate che fortuna ho io a fare il presidente del Milan dello scudetto dopo piu' di dieci anni. Mi considero un uomo fortunatissimo, anche se non ho alcun merito" per questo titolo. Lo ha dichiarato ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 23 maggio 2022) "Pensate cheho io a fare ildeldopo piu' di dieci anni. Mi considero un uomotissimo, anche se non ho alcun merito" per questo titolo. Lo ha dichiarato ...

Advertising

acmilan : ??? Paolo Scaroni: “Il Milan ha scritto un nuovo capitolo della sua illustre storia, qualcosa di incoraggiante per i… - cmdotcom : Il presidente del #Milan, #Scaroni ai giornalisti: 'Sono fortunato ad essere il presidente di questo Milan. Non h… - DiMarzio : #SerieA I @acmilan: le parole del Presidente #Scaroni sul futuro della società - quotidianodirg : #Sport #Milan #paoloscaroni Scaroni “Tutto il Milan ha lavorato nella stessa direzione”: Scaroni “Tutto il Milan…… - rbros65 : RT @cmdotcom: Il presidente del #Milan, #Scaroni ai giornalisti: 'Sono fortunato ad essere il presidente di questo Milan. Non ho meriti,… -