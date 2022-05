Milan, è festa scudetto: migliaia in piazza per i rossoneri (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – E’ festa scudetto del Milan per le vie della città: la squadra rossonera è partita da Casa Milan a bordo di un pulmann per la parata con destinazione piazza piazza Duomo. migliaia di persone pronte ad abbracciare la squadra campione d’Italia. Non manca un ‘caso’ destinato a far discutere. “La Coppa Italia mettila nel c…”, recita lo striscione di sfottò verso i cugini dell’Inter alzato dal portiere e dal centrocampista rossoneri Mike Maignan e Rade Krunic durante la parata. Un episodio simile a quello che nel 2007 caratterizzò la festa rossonera per la vittoria in Champions League: allora fu Massimo Ambrosini a ‘commentare’ lo scudetto vinto dall’Inter. “A chi ci aveva detto che eravamo più forti senza ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – E’delper le vie della città: la squadra rossonera è partita da Casaa bordo di un pulmann per la parata con destinazioneDuomo.di persone pronte ad abbracciare la squadra campione d’Italia. Non manca un ‘caso’ destinato a far discutere. “La Coppa Italia mettila nel c…”, recita lo striscione di sfottò verso i cugini dell’Inter alzato dal portiere e dal centrocampistaMike Maignan e Rade Krunic durante la parata. Un episodio simile a quello che nel 2007 caratterizzò larossonera per la vittoria in Champions League: allora fu Massimo Ambrosini a ‘commentare’ lovinto dall’Inter. “A chi ci aveva detto che eravamo più forti senza ...

