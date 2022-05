Mi Vacuum Mop2 Pro di Xiaomi è il robot per i nerd fissati con la pulizia

(Di lunedì 23 maggio 2022) Nessuna rivoluzione ma un netto miglioramento del modello precedente per gestire al meglio aspirazione e lavaggio domestico Gli aspirapolveresembrano tutti uguali: si impostano tramite un'app, puliscono la casa, puoi programmare un orario e, alla fine, hai un report quasi sempre dettagliato. Ma non è così. Me ne sono accorto quando ho provato, intensamente, uno dei primitini aspirapolvere e lavaggio di, il

