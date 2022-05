Massimo Ferrero torna libero, ma l’ex patron della Sampdoria va a processo per bancarotta fraudolenta (Di lunedì 23 maggio 2022) l’ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero dovrà affrontare il processo per l’inchiesta sul fallimento di alcune società del suo gruppo che avevano sede in Calabria. L’imprenditore, assieme ad altri otto indagati, è stato rinviato a giudizio dal gup del Tribunale di Paola dopo l’udienza preliminare di oggi 23 maggio. Ferrero intanto può tornare libero, dopo che il Gup ha deciso di revocare gli arresti domiciliari, accogliendo la richiesta degli avvocati dell’imprenditore. Notizia accolta in lacrime dall’imprenditore, che si trovava nella sua casa romana. Ferrero è accusato di bancarotta fraudolenta e diversi altri reati societari, di cui dovrà rispondere in aula in concorso con ... Leggi su open.online (Di lunedì 23 maggio 2022)presidentedovrà affrontare ilper l’inchiesta sul fallimento di alcune società del suo gruppo che avevano sede in Calabria. L’imprenditore, assieme ad altri otto indagati, è stato rinviato a giudizio dal gup del Tribunale di Paola dopo l’udienza preliminare di oggi 23 maggio.intanto puòre, dopo che il Gup ha deciso di revocare gli arresti domiciliari, accogliendo la richiesta degli avvocati dell’imprenditore. Notizia accolta in lacrime dall’imprenditore, che si trovava nella sua casa romana.è accusato die diversi altri reati societari, di cui dovrà rispondere in aula in concorso con ...

