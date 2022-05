L’Universo si sta espandendo più velocemente del previsto e nessuno sa perché (Di lunedì 23 maggio 2022) Nuovi calcoli derivati dalle osservazioni del telescopio Hubble hanno “accelerato” l’espansione delL’Universo. Gli scienziati credevano andasse un po’ più piano.... Leggi su dday (Di lunedì 23 maggio 2022) Nuovi calcoli derivati dalle osservazioni del telescopio Hubble hanno “accelerato” l’espansione del. Gli scienziati credevano andasse un po’ più piano....

Advertising

Tani_Ros1 : Io se fossi in Luijo mi chiederei perché l'universo mi sta mandando tutti questi segnali sinceramente... Il multiv… - denizashouse : Volo preso ieri sera per stamattina alle 10: cancellato Volo preso stamattina per le 11: in ritardo di due ore L… - GODSMVNU : tra tutti e otto degli stray quello più rincoglionito sono andata a scegliere, l'universo mi sta dicendo qualcosa - Raziel_cosi : RT @lady_hawketwt: “L’amore non sta nell’altro, ma dentro noi stessi. Siamo noi che lo risvegliamo. Ma, perché questo accada, abbiamo bisog… - justholdon_92 : Oggi mi sta sul cazzo l’universo -