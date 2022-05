Lo scrittore Shishkin ha detto: «Putin non ha anima» (Di lunedì 23 maggio 2022) Amélie Nothomb con il romanzo Primo sangue (Voland) e lo scrittore russo dissidente Mikhail Shishkin, con Punto di fuga (21lettere) sono i due vincitori ex aequo del Premio Strega Europeo 2022. Ma, quest’anno e giustamente, ricevono il riconoscimento anche Federica Di Lella e a Emanuela Bonacorsi, le traduttrici dei libri vincitori «quale segno tangibile dell’importanza che hanno le traduzioni come strumento di dialogo e di conoscenza». Premio Strega 2018: vince Helena Janeczek con “La ragazza con la ... Leggi su iodonna (Di lunedì 23 maggio 2022) Amélie Nothomb con il romanzo Primo sangue (Voland) e lorusso dissidente Mikhail, con Punto di fuga (21lettere) sono i due vincitori ex aequo del Premio Strega Europeo 2022. Ma, quest’anno e giustamente, ricevono il riconoscimento anche Federica Di Lella e a Emanuela Bonacorsi, le traduttrici dei libri vincitori «quale segno tangibile dell’importanza che hanno le traduzioni come strumento di dialogo e di conoscenza». Premio Strega 2018: vince Helena Janeczek con “La ragazza con la ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Vincono ex aequo Amélie Nothomb con il romanzo 'Primo sangue' (Voland) e lo scrittore russo dissidente Mikhail Shis… - StampaTorino : Premio allo scrittore dissidente russo Shishkin: “Putin avvolge come un buco nero” - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Vincono ex aequo Amélie Nothomb con il romanzo 'Primo sangue' (Voland) e lo scrittore russo dissident… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Vincono ex aequo Amélie Nothomb con il romanzo 'Primo sangue' (Voland) e lo scrittore russo diss… - LinaPenny1 : RT @VentagliP: Vincono ex aequo Amélie Nothomb con il romanzo #PrimoSangue @VolandEdizioni e lo scrittore russo dissidente Mikhail Shishkin… -