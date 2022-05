Juventus, futuro di Kean in bilico: la situazione! (Di lunedì 23 maggio 2022) Brutta annata per la Juventus che chiude dopo 11 anni senza vincere nemmeno un trofeo. Molti andranno via, Da Dybala a Chiellini, passando per Bernardeschi e arrivando forse anche ad altri come Arthur, Rabiot e soprattutto Moise Kean. Juventus Moise Kean Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, la dirigenza bianconera non sembrerebbe convinta dell’ex Everton che potrebbe andare via dopo un solo anno dal nuovo acquisto. Il proposito bianconero è quello di vendere Kean al PSG, dove ha fatto bene in passato, e di prendere in cambio Leandro Paredes. Il centrocampista argentino andrebbe a prendere il posto di Arthur. Leggi su rompipallone (Di lunedì 23 maggio 2022) Brutta annata per lache chiude dopo 11 anni senza vincere nemmeno un trofeo. Molti andranno via, Da Dybala a Chiellini, passando per Bernardeschi e arrivando forse anche ad altri come Arthur, Rabiot e soprattutto MoiseMoiseSecondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, la dirigenza bianconera non sembrerebbe convinta dell’ex Everton che potrebbe andare via dopo un solo anno dal nuovo acquisto. Il proposito bianconero è quello di vendereal PSG, dove ha fatto bene in passato, e di prendere in cambio Leandro Paredes. Il centrocampista argentino andrebbe a prendere il posto di Arthur.

