Isola di Famosi | è bufera per la storia tra Roger Balduino e Estefania Bernal

Leggi su diredonna

(Di lunedì 23 maggio 2022) C’è aria ditra i naufraghi de L’dei, specialmente tra gli ormai ex fidanzati. Il modello, dopo aver ammesso che lad’amore tra di loro era solo una montatura, scatenando non poche critiche tra i concorrenti, durante il day time di domenica 23 maggio 2022, ha chiesto scusa a tutti i suoi compagni d’avventura. Vi raccomandiamo...2022,guarda a Gennaro: "farebbe la vittima per la finale" “è stata la prima a dirmi: Dai giochiamo su questa cosa dell’amore tra me e te, dai che magari piace al pubblico”, aveva dichiarato nel confronto ...