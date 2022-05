Governo | Richetti | ' riformismo vince grazie a Draghi | ma Salvini e Conte remano contro' **

(Di lunedì 23 maggio 2022) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "I riformisti si stanno affermandoalla forza diperché la maggioranza che sostiene questo governo è davvero una cosa complicata da raccontare...". Matteo, senatore di Azione, interviene così, interpellato dall'Adnkronos, sulle parole del ministro forzista Renato Brunetta che spiega come il governo sia intenzionato a tirare dritto sulle riforme fino a mettere la fiducia. Una maggioranza complicata da raccontare in che senso, senatore? "Siamo tornati alla normalità post pandemia e non perché abbiamo tolto le mascherine, ma perchétorna ad attaccare l'Ue tutti i giorni anche sul tema dell'applicazione delle norme sulla concorrenza. Eè in campagna elettorale e sta dicendo le cose opposte a quelle che dice Letta, ...

