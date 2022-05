Festa Scudetto Milan, anche Berlusconi e Galliani in piazza Duomo (Di lunedì 23 maggio 2022) Il Milan prosegue la Festa Scudetto e in piazza Duomo arrivano anche Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Nella celebre piazza di Milano, l’ex patron rossonero attende l’arrivo del bus scoperto della squadra di Pioli. Berlusconi, come si può vedere dalle immagini trasmesse da Sky, è affacciato da una terrazza e saluta i numerosi tifosi che hanno riempito la piazza già nelle prime ore del pomeriggio. Berlusconi prenderà parte alla cena con i giocatori e lo staff del Milan dopo la sfilata per festeggiare lo Scudetto 2021/2022. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 23 maggio 2022) Ilprosegue lae inarrivanoSilvioe Adriano. Nella celebredio, l’ex patron rossonero attende l’arrivo del bus scoperto della squadra di Pioli., come si può vedere dalle immagini trasmesse da Sky, è affacciato da una terrazza e saluta i numerosi tifosi che hanno riempito lagià nelle prime ore del pomeriggio.prenderà parte alla cena con i giocatori e lo staff deldopo la sfilata per festeggiare lo2021/2022. SportFace.

