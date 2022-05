(Di lunedì 23 maggio 2022) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "La strage di Capaci non fu il trionfo della mafia. Fu il momento del risveglio della coscienza comune. Sono passati trent'anni e l'esempio di un gigante dello Stato e della giustizia comecontinua a ispirare intere generazioni. Anche per questo, nell'anniversario della sua uccisione, è bene vanga tolto ogni velo di ipocrisia.aveva visto più avanti di tutti e aveva visto giusto, e per questo fudai vertici della magistratura nella sua battagliae per una giustizia più giusta e credibile". Lo afferma Anna Maria, capogruppo di Forza Italia al Senato. "Fu un garantista autentico, sostenitore della cultura della prova e non ebbe paura di andare...

Advertising

TV7Benevento : Falcone: Bernini, 'lasciato solo da magistrati contro Cosa nostra' - - Agenparl : Falcone, Bernini (Fi): sua lezione resta di straordinaria attualità) - -

Radio Radicale

Sebastiano, Piazza Muzii e viaper la vendita d'asporto di alcool dopo le 24:00, Via ... di cui 7 con precedenti di polizia e controllati 2 esercizi commerciali tra le vie, Scarlatti, ...... di cui 7 con precedenti di polizia e controllati 2 esercizi commerciali tra le vie, ... piazza Muzii e viaal Vomero per la vendita d'asporto di alcool dopo le 24, e in via Belledonne a ... L'Italia del futuro. La forza che unisce - seconda e conclusiva giornata (21.05.2022) Falcone aveva visto più avanti di tutti e aveva visto giusto, e per questo fu lasciato solo dai vertici della magistratura nella sua battaglia contro Cosa Nostra e per una giustizia più giusta e ...Fu proprio Giovanni Falcone a sequestrare questo bene ... di Murlo e Monteroni d’Arbia – comuni dove si trova Suvignano- Davide Ricci e Gabriele Berni. “Quando ero giovane avrei dato per scontato che ...