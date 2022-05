Elodie conquista il Roma Pride 2022 | perché Bagno a mezzanotte ne è l’inno

Leggi su dilei

(Di lunedì 23 maggio 2022) C’era da immaginarselo e finalmente è arrivata la notizia ufficiale.ha detto sì: la cantante è stata scelta come madrina dele il suo branosaràdella manifestazione che si terrà il prossimo sabato 11 giugno nella Capitale. Una scelta che in molti si aspettavano ricadesse su di lei, per motivi ben precisi.sarà la madrina delCome in tanti sanno, giugno è il mese del; l’11 del mese la manifestazione si terrà ae migliaia di persone sono pronte a sfilare con lo scopo di unire tutti in nome dei diritti uguali per chiunque. Per l’occasione, la meravigliosaè stata ...