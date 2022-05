Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam, com'è romantico il red carpet di Cannes (Di lunedì 23 maggio 2022) La reale e il produttore cinematografico, che di solito si tengono alla larga dai riflettori, hanno sfilato sul tappeto rosso del Festival del cinema scambiandosi sguardi, abbracci e sorrisi che raccontano il loro amore meglio di mille parole Leggi su vanityfair (Di lunedì 23 maggio 2022) La reale e il produttore cinematografico, che di solito si tengono alla larga dai riflettori, hanno sfilato sul tappeto rosso del Festival del cinema scambiandosi sguardi, abbracci e sorrisi che raccontano il loro amore meglio di mille parole

Advertising

LT38 : RT @vogue_italia: Festival di Cannes 2022. Tutte le star sul red carpet (avete visto Charlotte Casiraghi in Chanel?) ?? - infoitcultura : Charlotte Casiraghi incanta vestita Chanel: il vestito è da infarto - infoitcultura : Charlotte Casiraghi, cambia tutto: felice come non mai accanto a lui. Retroscena sorprendente - vogue_italia : Festival di Cannes 2022. Tutte le star sul red carpet (avete visto Charlotte Casiraghi in Chanel?) ?? - pinkspacedude : giornata rovinata da commento sotto un video di charlotte casiraghi a cannes 'ma è incinta???' vi devono cadere i polpastrelli -