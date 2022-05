Calcio | Udinese | Cioffi non rinnoverà il contratto

Advertising

UDINE - L'Udinese Calcio ha annunciato che il tecnico Gabriele Cioffi non rinnoverà il contratto in scadenza al 30 giugno 2022. "La società è già al lavoro per programmare la prossima stagione e allestire un nuovo progetto tecnico", comunica il club sul proprio sito ufficiale.