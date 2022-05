Borsa, gestore Lemanik: “Aumenta il profilo di rischio per l’Europa” (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – La guerra in Ucraina frenerà la crescita economica globale nel breve termine e manterrà l’inflazione a livelli elevati per molti mesi. Ma se si concluderà rapidamente, evitando un’escalation militare, il ciclo economico espansivo non verrà compromesso. Una recessione, con le sue conseguenze sui mercati finanziari, potrà quindi essere evitata. Ma avverte, Andrea Scauri, gestore azionario Italia della società di gestione svizzera Lemanik, “il profilo di rischio continua ad Aumentare, soprattutto per l’Europa, data la sua maggiore sensibilità alle pressioni inflazionistiche”. I mercati azionari globali sono stati negativi in aprile sui timori di un forte rallentamento della crescita economica globale alimentato dall’aumento dei prezzi dell’energia e delle materie prime, ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – La guerra in Ucraina frenerà la crescita economica globale nel breve termine e manterrà l’inflazione a livelli elevati per molti mesi. Ma se si concluderà rapidamente, evitando un’escalation militare, il ciclo economico espansivo non verrà compromesso. Una recessione, con le sue conseguenze sui mercati finanziari, potrà quindi essere evitata. Ma avverte, Andrea Scauri,azionario Italia della società di gestione svizzera, “ildicontinua adre, soprattutto per, data la sua maggiore sensibilità alle pressioni inflazionistiche”. I mercati azionari globali sono stati negativi in aprile sui timori di un forte rallentamento della crescita economica globale alimentato dall’aumento dei prezzi dell’energia e delle materie prime, ...

