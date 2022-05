A Milano il forum sull'eterna giovinezza (Di lunedì 23 maggio 2022) Il mito dell’eterna giovinezza è un sogno letterario, ma vivere più a lungo adottando pratiche sagge è un obiettivo della scienza, un futuro già fra noi. Longevità e promozione della prevenzione per la salute sono temi di grande attualità, pilastri della seconda edizione del forum internazionale «Be Wise, Longevity e Anti-aging», che si tiene a Milano il 25 e 26 maggio in streaming con 40 appuntamenti gratuiti per conoscere le nuove frontiere della scienza del benessere con medici, ricercatori, nutrizionisti, chef, trainer, esperti di yoga, pilates, coaching, ipnosi, cosmesi e svariate altre discipline. Obiettivo: aiutare le persone a vivere meglio e più a lungo. Il forum, organizzato dalla community multimediale Wise Society (che da oltre 10 anni si occupa di benessere, innovazione e sostenibilità) in ... Leggi su panorama (Di lunedì 23 maggio 2022) Il mito dell’è un sogno letterario, ma vivere più a lungo adottando pratiche sagge è un obiettivo della scienza, un futuro già fra noi. Longevità e promozione della prevenzione per la salute sono temi di grande attualità, pilastri della seconda edizione delinternazionale «Be Wise, Longevity e Anti-aging», che si tiene ail 25 e 26 maggio in streaming con 40 appuntamenti gratuiti per conoscere le nuove frontiere della scienza del benessere con medici, ricercatori, nutrizionisti, chef, trainer, esperti di yoga, pilates, coaching, ipnosi, cosmesi e svariate altre discipline. Obiettivo: aiutare le persone a vivere meglio e più a lungo. Il, organizzato dalla community multimediale Wise Society (che da oltre 10 anni si occupa di benessere, innovazione e sostenibilità) in ...

