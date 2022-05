Udinese-Salernitana, Nicola: “Contento della salvezza. Sul futuro vi dico questo…” (Di domenica 22 maggio 2022) Le dichiarazioni di Davide Nicola, tecnico della Salernitana, al termine della gara persa dai granata contro l'Udinese Leggi su mediagol (Di domenica 22 maggio 2022) Le dichiarazioni di Davide, tecnico, al terminegara persa dai granata contro l'

Advertising

OfficialUSS1919 : Finisce qui. La #Salernitana perde in casa con l'#Udinese ma in virtù del contemporaneo pareggio tra #Cagliari e… - GiovaAlbanese : Onore al #Venezia e all'#Udinese che l'hanno giocata fino all'ultimo. Retrocede il #Cagliari, resta in #SerieA la… - sportface2016 : +++Finale di campionato dalle mille emozioni: la #Salernitana perde 0-4 contro l'#Udinese ma si salva ugualmente.… - Rossonerosemper : Salernitana - Udinese potrebbe finire 3-0 a tavolino per la Salernitana perché l'Udinese ha messo dentro il figlio… - tal_Marco : RT @OfficialUSS1919: Finisce qui. La #Salernitana perde in casa con l'#Udinese ma in virtù del contemporaneo pareggio tra #Cagliari e #Vene… -