Ucraina, offensiva Russia verso est: raid su Donetsk e Luhansk (Di domenica 22 maggio 2022) (Adnkronos) – L'offensiva della Russia avanza verso l'est dell'Ucraina. Nelle ultime 24 ore sui fronti di Donetsk e Luhansk gli ucraini hanno respinto nove attacchi. Lo riporta su Facebook lo Stato maggiore dell'esercito nel suo ultimo aggiornamento sulla guerra. I militari hanno distrutto cinque carri armati, quattro sistemi di artiglieria, dieci unità di veicoli corazzati da combattimento e due veicoli. Le unità di difesa aerea hanno colpito un drone Orlan-10. L'antiaerea ha abbattuto due missili cruise, e l'areonautica ha distrutto dodici unità di equipaggiamento militare russo. Le forze nemiche russe si starebbero preparando a riprendere l'offensiva anche verso Sloviansk e avrebbero effettuato bombardamenti di artiglieria nelle aree degli ...

