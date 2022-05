Spezia-Napoli, formazioni / giocano le seconde linee: Zanoli, Elmas, Petagna (Di domenica 22 maggio 2022) Per l’ultima di campionato, contro lo Spezia, Spalletti manda il campo le seconde linee. Da Meret a Zanoli, dal redivivo Elmas (sparito col ritorno in campo di Mertens) a Petagna, a Politano e Zielinski che era sparito fino a Demme. Fascia di capitano a Koulibaly. Tutti gli altri in panchina: da Mertens a Insigne a Osimhen. Lozano come è noto è infortunato Meret, Zanoli, Jesus, Koulibaly, Ghoulam, Lobotka, Demme, Politano, Zielinski, Elmas, Petagna. StartingXI: Meret, Zanoli, Jesus, Koulibaly, Ghoulam, Lobotka, Demme, Politano, Zielinski, Elmas, Petagna.#SpeziaNapoli #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/Y3xl7QGSx6 — Official SSC ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 22 maggio 2022) Per l’ultima di campionato, contro lo, Spalletti manda il campo le. Da Meret a, dal redivivo(sparito col ritorno in campo di Mertens) a, a Politano e Zielinski che era sparito fino a Demme. Fascia di capitano a Koulibaly. Tutti gli altri in panchina: da Mertens a Insigne a Osimhen. Lozano come è noto è infortunato Meret,, Jesus, Koulibaly, Ghoulam, Lobotka, Demme, Politano, Zielinski,. StartingXI: Meret,, Jesus, Koulibaly, Ghoulam, Lobotka, Demme, Politano, Zielinski,.##ForzaSempre pic.twitter.com/Y3xl7QGSx6 — Official SSC ...

