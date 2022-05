Spezia-Napoli 0-3: il tabellino (Di domenica 22 maggio 2022) Spezia-Napoli 0-3 (primo tempo 0-3) Marcatore: 4’ Politano, 25’ Zielinski, 36’ Demme Assist: 25’ Petagna, 36’ Pe... Leggi su calciomercato (Di domenica 22 maggio 2022)0-3 (primo tempo 0-3) Marcatore: 4’ Politano, 25’ Zielinski, 36’ Demme Assist: 25’ Petagna, 36’ Pe...

Advertising

mirkocalemme : Chi è presente allo stadio mi racconta che, dopo il gol di #Politano, è partito un lancio di bottiglie e fumogeni v… - claudioruss : Le immagini degli scontri tra tifosi #Spezia e #Napoli #SpeziaNapoli - SkySport : Spezia-Napoli momentaneamente sospesa per incidenti sugli spalti: le news LIVE #SkySport #SpeziaNapoli - claudioruss : proviamo a dare le ultime pagelle della #SerieA dopo #SpeziaNapoli: Matteo #Politano, Diego #Demme, Davide… - PotereaiSith : Non la sto guardando, in che senso botte tra ultras in Spezia-Napoli? Motivo? -