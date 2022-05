Serie A 2021/2022: risultati, classifica generale e classifica marcatori definitivi (Di domenica 22 maggio 2022) Trentottesima giornata di Serie A, tutti i risultati e le classifiche aggiornate. Il Milan è Campione d’Italia per la diciannovesima volta. Il Milan è campione d’Italia per la diciannovesima volta nella sua storia. I rossoneri hanno battuto per 0-3 il Sassuolo, conquistando così un tricolore che mancava da 11 anni. Il Milan si è imposto L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 22 maggio 2022) Trentottesima giornata diA, tutti ie le classifiche aggiornate. Il Milan è Campione d’Italia per la diciannovesima volta. Il Milan è campione d’Italia per la diciannovesima volta nella sua storia. I rossoneri hanno battuto per 0-3 il Sassuolo, conquistando così un tricolore che mancava da 11 anni. Il Milan si è imposto L'articolo NewNotizie.it.

