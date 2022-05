Scudetto Milan, il pagellone della stagione: Leao il migliore, Maignan certezza (Di domenica 22 maggio 2022) E’ un trionfo. Il Milan vince uno Scudetto insperato ma allo stesso tempo meritato e corona il sogno iniziato due anni e mezzo fa, quando dopo un disastroso 5-0 in casa dell’Atalanta l’avventura di Pioli con i rossoneri sembrava al capolinea. Invece, è iniziato un ciclo meraviglioso, che punta tutto sulla forza del gruppo e su una mentalità inscalfibile. E allora, andiamo a scoprire le nostre pagelle di quella che è una stagione da incorniciare. In considerazione i giocatori che hanno disputato più di dieci partite. Maignan voto 7.5 Non fa assolutamente rimpiangere Donnarumma. Un paio di errori in tutta la stagione, per il resto grande sicurezza tra i pali e nelle uscite, persino un assist per Leao contro la Sampdoria. certezza. CALABRIA voto 6.5 Probabilmente la sua ... Leggi su sportface (Di domenica 22 maggio 2022) E’ un trionfo. Ilvince unoinsperato ma allo stesso tempo meritato e corona il sogno iniziato due anni e mezzo fa, quando dopo un disastroso 5-0 in casa dell’Atalanta l’avventura di Pioli con i rossoneri sembrava al capolinea. Invece, è iniziato un ciclo meraviglioso, che punta tutto sulla forza del gruppo e su una mentalità inscalfibile. E allora, andiamo a scoprire le nostre pagelle di quella che è unada incorniciare. In considerazione i giocatori che hanno disputato più di dieci partite.voto 7.5 Non fa assolutamente rimpiangere Donnarumma. Un paio di errori in tutta la, per il resto grande sicurezza tra i pali e nelle uscite, persino un assist percontro la Sampdoria.. CALABRIA voto 6.5 Probabilmente la sua ...

Advertising

capuanogio : Il #Sassuolo non sta facendo un favore al #Milan, che vince uno scudetto ???? straordinario ma con un ultimo atto dif… - Gazzetta_it : GRANDE MILAN, SEI CAMPIONE D’ITALIA! #scudetto - MovistarFutbol : Giroud. El Milan acariciando el Scudetto. #LaCasaDelFútbol - Ilhamharahap059 : RT @SiaranBolaLive: FT #SerieA Inter 3-0 Sampdoria Sassuolo 0-3 Milan Milan Scudetto ke 19! Congrats @acmilan - Matteo75223913 : RT @NicolaRaiano: Il #Milan ha meritato di vincere questo scudetto. Società, allenatore e giocatori. Per me non era la squadra più forte,… -