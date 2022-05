Salernitana-Udinese, Pereyra festeggia lo 0-4 sotto la curva: caos a Salerno, partita interrotta (Di domenica 22 maggio 2022) Succede di tutto a Salerno. Nel corso di Salernitana-Udinese, match valevole per la trentottesima ed ultima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, i ragazzi di Cioffi trovano la rete dello 0-4, impronosticabile alla vigilia, con Pereyra che scarta tutti e mette la palla in rete. Il giocatore dell’Udinese però festeggia sotto la curva della Salernitana, un gesto che i tifosi non prendono bene e arrivano lanci di fumogeni e bottigliette dagli spalti. La partita è stata momentaneamente sospesa. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 22 maggio 2022) Succede di tutto a. Nel corso di, match valevole per la trentottesima ed ultima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, i ragazzi di Cioffi trovano la rete dello 0-4, impronosticabile alla vigilia, conche scarta tutti e mette la palla in rete. Il giocatore dell’peròladella, un gesto che i tifosi non prendono bene e arrivano lanci di fumogeni e bottigliette dagli spalti. Laè stata momentaneamente sospesa. SportFace.

Advertising

SerieA : 38ª: 20/5 Torino-Roma 20:45 21/5 Genoa-Bologna 17:15 21/5 Atalanta-Empoli 20:45 21/5 Fiorentina-Juventus 20:45 21/… - TommyLombardini : Cagliari vs Venezia, Salernitana vs Udinese ed Atalanta vs Empoli, trova le differenze con #SassuoloMilan @aammaturo @FlorianoNizzi - maxinterorsi : @capuanogio Guardate le squadre che si comportano seriamente! Non il @Sassuolo del cazxo! Salernitana-Udinese 0-3 e… - maxinterorsi : @90ordnasselA Guardate le squadre che si comportano seriamente! Non il @Sassuolo del cazxo! Salernitana-Udinese 0-3… - maxinterorsi : @AntonioRussoli6 Guardate le squadre che si comportano seriamente! Non il @Sassuolo del cazxo! Salernitana-Udinese… -