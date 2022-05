Salernitana Udinese 0-1 LIVE | i granata reagiscono con orgoglio

(Di domenica 22 maggio 2022) Allo stadio Arechi, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Arechi,si affrontano nel match valido per la 38ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 1? Ha preso il via il match 6? GOL– I friulani sfondano a sinistra con Udogie, palla per Deulofeu che dal limite pesca l’angolino 20‘ Lareagisce cone preme soprattutto a destra con Mazzocchi. Mancano ancora le vere occasioni da gol 22? GOL ANNULLATO– Deulofeu riceve al limite, si destreggia e scarica con il ...

Advertising

SerieA : 38ª: 20/5 Torino-Roma 20:45 21/5 Genoa-Bologna 17:15 21/5 Atalanta-Empoli 20:45 21/5 Fiorentina-Juventus 20:45 21/… - CalcioOggi : Serie A: Venezia-Cagliari e Salernitana-Udinese, formazioni - Agenzia ANSA - LucaLuke22 : In B meglio il Cagliari di Giulini che la Salernitana di Sabatini, dovete scansarvi @Udinese_1896 - BillyWhiz : Granada 0-0 Espanyol A-Rafaela 0-0 Ferro G-Mendoza 1-0 E-Cuarto<<<<GOAL !!! Corinthians 0-0 S-Paulo Fortaleza 0-1 F… - kalidu1926 : #Salernitana allo sbando contro un udinese che giocs per lo scudetto. Sta rischiando -

Commenta per primo Il presidente della, Danilo Iervolino, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match decisivo per la salvezza contro l': 'Le speranze al momento del mio arrivo erano marginali, i bookmakers ci ...Due le sfide - salvezza che decidono la terza e ultima squadra che retrocederà in Serie B insieme a Genoa e Venezia: alle 21 si giocanoe Venezia - Cagliari. I campani e i sardi ...20.50 Tutto in novanta minuti! Non è il titolo di un film, ma è il sottotitolo della gara tra Salernitane e Udinese, con i granata che hanno nelle mani il proprio destino. L'Arechi è on fire, ed è ...L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 38ª giornata di Serie A 2021/22: moviola Salernitana Udinese L’episodio chiave della moviola del match tra Salernitana e Udinese, valido per la 38ª ...