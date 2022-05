Pnrr, Gentiloni “Governo non freni su riforme. Si Rischia recessione” (Di domenica 22 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “L’economia mondiale ha cambiato verso, l’espansione è divenuta una frenata globale, per l’Italia ora il Pnrr è l’antidoto: se non attua il Recovery, Rischia la recessione. E i partiti non devono frenare sulle riforme”. Lo ha detto, in un’intervista al quotidiano La Stampa, il commissario europeo dell’Economia Paolo Gentiloni. “Si deve affrontare l’inflazione, è finito il tempo del sostegno universale, e i Paesi ad alto debito sono ancor di più richiamati a uscire da questa logica. Prima di pensare ad altro debito comune, occorre far funzionare il piano attuale. Dopo l’estate la proposta di riforma del Patto di stabilità, domani le raccomandazioni Ue”. Per Gentiloni, poi, oltre all’inflazione che “non si vedeva dal secolo scorso, la forte ripresa prima e la guerra ... Leggi su ildenaro (Di domenica 22 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “L’economia mondiale ha cambiato verso, l’espansione è divenuta una frenata globale, per l’Italia ora ilè l’antidoto: se non attua il Recovery,la. E i partiti non devono frenare sulle”. Lo ha detto, in un’intervista al quotidiano La Stampa, il commissario europeo dell’Economia Paolo. “Si deve affrontare l’inflazione, è finito il tempo del sostegno universale, e i Paesi ad alto debito sono ancor di più richiamati a uscire da questa logica. Prima di pensare ad altro debito comune, occorre far funzionare il piano attuale. Dopo l’estate la proposta di riforma del Patto di stabilità, domani le raccomandazioni Ue”. Per, poi, oltre all’inflazione che “non si vedeva dal secolo scorso, la forte ripresa prima e la guerra ...

