Pisa in finale dei Playoff di Serie B: battuto 1-0 il Benevento (Di domenica 22 maggio 2022) Bastava pareggiare il risultato maturato nell'andata dei Playoff di Serie B. I toscani, oggi padroni di casa, sono riusciti nell'intento. Ma facciamo un passo indietro: nei primi novanta minuti di questa semifinale, infatti, il Benevento era riuscito a battere il Pisa, al Ciro Vigorito, grazie alla rete negli ultimi minuti di match griffata da Lapadula. Nella seconda puntata, di scena all'Arena Garibaldi, il gol messo a segno da Benali ha pareggiato la contesa proiettando il Pisa in finale. I nerazzurri hanno beneficiato della regola che premia il miglior piazzamento in campionato: Luca D'Angelo ha concluso il campionato in terza posizione, mentre Fabio Caserta ha terminato le ostilità in settima posizione. Il pareggio alla fine dei centottanta minuti (1-1 il totale)

