Pagelle Sassuolo - Milan: Rafa e Giroud mandano il Diavolo in Paradiso (Di domenica 22 maggio 2022) MAIGNAN 7 Mike mette le mani sullo scudetto con un'altra decisiva parata… CALABRIA 6,5 Davide contro tanti Golia. Alla fine gioca sempre lui. Gioca bene e lo fa con la fascia da capitano al ... Leggi su leggo (Di domenica 22 maggio 2022) MAIGNAN 7 Mike mette le mani sullo scudetto con un'altra decisiva parata… CALABRIA 6,5 Davide contro tanti Golia. Alla fine gioca sempre lui. Gioca bene e lo fa con la fascia da capitano al ...

Advertising

ilaria_checchi : Sassuolo-Milan, pagelle rossonere: Giroud 'le Roi', Leao assistman implacabile - Il Giorno - TweetNotizie : Pagelle Sassuolo-Milan: Rafa e Giroud mandano il Diavolo in Paradiso - ArmandaGelsomin : RT @cmdotcom: #SassuoloMilan, le pagelle di CM: Leao di un altro pianeta, Giroud non sbaglia mai le 'finali' - qn_giorno : #Milano, #SassuoloMilan, pagelle rossonere: Giroud 'le Roi' del Milan, Leao assistman implacabile - zazoomblog : Sassuolo-Milan le pagelle di CM: Leao di un altro pianeta Giroud non sbaglia mai le 'finali' - #Sassuolo… -