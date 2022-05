Pagelle Inter-Sampdoria 3-0: voti e tabellino Serie A 2021/2022 (Di domenica 22 maggio 2022) Le Pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Inter-Sampdoria, match valevole per la trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. A San Siro i ragazzi di Simone Inzaghi fanno il loro ma non basta: nella ripresa arrivano le reti di Perisic e la doppietta di Correa, ma il Milan vince nettamente a Reggio Emilia e quindi conquista lo scudetto. I nerazzurri chiudono il campionato ad 84 punti, a -2 dai cugini rossoneri. IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS Inter (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6.5, De Vrij 6 (28? st Ranocchia 6), Bastoni 6 (15? st Dimarco 6); Dumfries 6.5, Barella 6.5 (14? st Vidal 6), Brozovic 6, Calhanoglu 6, Perisic 7 (14? st Gosens 6); Lautaro Martinez 6.5, Correa 7.5 (28? st ... Leggi su sportface (Di domenica 22 maggio 2022) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la trentottesima e ultima giornata del campionato di. A San Siro i ragazzi di Simone Inzaghi fanno il loro ma non basta: nella ripresa arrivano le reti di Perisic e la doppietta di Correa, ma il Milan vince nettamente a Reggio Emilia e quindi conquista lo scudetto. I nerazzurri chiudono il campionato ad 84 punti, a -2 dai cugini rossoneri. IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS(3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6.5, De Vrij 6 (28? st Ranocchia 6), Bastoni 6 (15? st Dimarco 6); Dumfries 6.5, Barella 6.5 (14? st Vidal 6), Brozovic 6, Calhanoglu 6, Perisic 7 (14? st Gosens 6); Lautaro Martinez 6.5, Correa 7.5 (28? st ...

