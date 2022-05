MSI Titan G77 | il mostruoso portatile con Intel Alder Lake HX | 360 Hz e GeFoce RTX 3080 Ti

(Di domenica 22 maggio 2022) Un prodotto davvero “ico” questo nuovo MSIie G77. Sia dal punto di vista dimensionale che da quello della scheda tecnica, G77 si impone come uno dei portatili più potenti nel mercato dei prodotti da gaming. MSIG77 – 200522 www.computermagazine.itSiamo ancora nel campo delle speculazioni, ma manca poco all’ufficialità di quel oche potrebbe essere uno dei portatili più devastanti mai usciti. A produrlo MSI, che di computer da gaming ne sa qualcosa. Un prodotto quasi senza senso, con caratteristiche hardware all’avanguardia e che farebbero impallidire buona parte dei PC da gaming fissi presenti sul mercato. Le indiscrezioni giungono direttamente dal social cinese Weibo, dove si parla con precisione di scheda tecnica e di alcune immagini/screenshot con diverse caratteristiche del prodotto. MSI ...

