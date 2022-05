Inaugurata in Questura parete scultorea con Falcone e Borsellino (Di domenica 22 maggio 2022) Palermo, 22 mag. (Adnkronos) - Una parete scultorea che raffigura Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, con alle spalle le figure degli otto agenti delle scorte uccisi con loro: Antonio Montinaro, Vito Schifani, Rocco Dicillo, morti a Capaci, ed Emanuela Loi, Claudio Traina, Eddie Walter Cosina, Vincenzo Li Muli e Agostino Catalano, morti in via D'Amelio. A scoprire la parete sono stati Manfredi Borsellino, figlio del giudice Paolo Borsellino, dirigente del Commissariato Mondello di Palermo e Vito Emanuele Schifani, figlio dell'agente di scorta Vito Schifani, che il 23 maggio del 1992 aveva pochissimi mesi e oggi è capitano della Guardia di Finanza all'Aquila. L'opera è dell'artista Nicolò Giuliano. Più tardi, alle 20.30, presso il complesso monumentale di Santa Maria ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 22 maggio 2022) Palermo, 22 mag. (Adnkronos) - Unache raffigura Giovannie Paolo, con alle spalle le figure degli otto agenti delle scorte uccisi con loro: Antonio Montinaro, Vito Schifani, Rocco Dicillo, morti a Capaci, ed Emanuela Loi, Claudio Traina, Eddie Walter Cosina, Vincenzo Li Muli e Agostino Catalano, morti in via D'Amelio. A scoprire lasono stati Manfredi, figlio del giudice Paolo, dirigente del Commissariato Mondello di Palermo e Vito Emanuele Schifani, figlio dell'agente di scorta Vito Schifani, che il 23 maggio del 1992 aveva pochissimi mesi e oggi è capitano della Guardia di Finanza all'Aquila. L'opera è dell'artista Nicolò Giuliano. Più tardi, alle 20.30, presso il complesso monumentale di Santa Maria ...

