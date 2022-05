Il Regno Unito accetta di aprire i dialoghi per restituire i marmi del Partenone (Di domenica 22 maggio 2022) Il Regno Unito e la Grecia hanno aperto i colloqui formali sulla restituzione dei marmi del Partenone. Lo ha annunciato l’UNESCO. Le opere contestate si trovano al British Museum di Londra dal 1816, dopo essere state prelevate da Atene e vendute al governo britannico. Dopo anni di rivendicazioni da parte del governo greco, infatti, il Regno Unito ha deciso di aprire i colloqui. Lo scorso settembre, l’UNESCO ha invitato il Regno Unito a “riconsiderare la sua posizione e procedere a un dialogo in buona fede con la Grecia“. Così il 29 aprile il Ministro delle arti del Regno Unito, Stephen Parkinson, ha inviato una richiesta per organizzare un incontro con il Ministro della Cultura greco Lina Mendoni. ... Leggi su velvetmag (Di domenica 22 maggio 2022) Ile la Grecia hanno aperto i colloqui formali sulla restituzione deidel. Lo ha annunciato l’UNESCO. Le opere contestate si trovano al British Museum di Londra dal 1816, dopo essere state prelevate da Atene e vendute al governo britannico. Dopo anni di rivendicazioni da parte del governo greco, infatti, ilha deciso dii colloqui. Lo scorso settembre, l’UNESCO ha invitato ila “riconsiderare la sua posizione e procedere a un dialogo in buona fede con la Grecia“. Così il 29 aprile il Ministro delle arti del, Stephen Parkinson, ha inviato una richiesta per organizzare un incontro con il Ministro della Cultura greco Lina Mendoni. ...

