Il primo viaggio all’estero un anno fa da Valtesse, ora è chef a Rheinau (Di domenica 22 maggio 2022) Riccardo Ponti A 22 anni è cuoco al «Gioias Restaurant» «In Germania ho un lavoro e ho imparato a conoscermi Ora nel ristorante cerchiamo nuove leve: scriveteci». Leggi su ecodibergamo (Di domenica 22 maggio 2022) Riccardo Ponti A 22 anni è cuoco al «Gioias Restaurant» «In Germania ho un lavoro e ho imparato a conoscermi Ora nel ristorante cerchiamo nuove leve: scriveteci».

Advertising

trash_italiano : io durante il mio primo viaggio in Spagna: - deviessereforte : RT @AlessiaGastald1: ‘La cosa triste era che essi si amavano l’un l’altra,ma,erano troppo giovani per sapere come amare. In preda ai dubbi,… - LuciaMirra2 : RT @lanavediteseoed: «Se la guerra è rumore allora la musica non può essere che silenzio.» Pronti a iniziare un viaggio indimenticabile con… - vivoneiricordi : RT @AlessiaGastald1: ‘La cosa triste era che essi si amavano l’un l’altra,ma,erano troppo giovani per sapere come amare. In preda ai dubbi,… - marcoleofrigio : Blues-rock argentino ! ieri sera in diretta qui potete riascoltarli En vivo - La Mississippi… -