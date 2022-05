Ibrahimovic si commuove in diretta | la dedica speciale a Mino Raiola

(Di domenica 22 maggio 2022) Zlatanha rilasciato le seguenti dichiarazioni a DAZN dopo i festeggiamenti dello scudetto del Milan. “Lo dedico a, è il primo trofeo che vinco senza di lui. Lui mi ha spinto a venire qui e salvare il Milan due anni fa. Se questa è stata la mia ultima partita? Dipende da come sto, nei prossimi giorni avrò delle risposte. Se riuscirò a star bene non lo sarà. Operazione? Vediamo cosa succede”. “Questo è lo scudetto più soddisfacente, quando sono arrivato ricordo ancora che alla conferenza stampa mi fu detto che normalmente chi torna dove ha giocato solitamente può fare peggio e rischia di fallire. Io ho promesso di riportare il Milan al top e vincere lo scudetto, in tanti ridevano e invece sono qua da campione, con una squadra sulla quale non tutti credevano. Invece ci siamo sacrificati e abbiamo sofferto, ...

Advertising

Sky Sport

... dopo la prima rete alza la maglia mostrando la scritta 'No war in Ukraine' e si. Anche il ... ma anche nelle partite successive e, per adesso, sostituto di Zlatananche in termini ...E lo stesso Zlatanche, tra un acciacco e l'altro, una frenata e una ripartenza, ogni ... Sempre in Italia, c'è chi ancora siripensando alle gesta di Marco Van Basten, che adesso ... Scudetto Milan, il film del campionato Zlatan Ibrahimovic si gode il suo ennesimo trofeo della sua trionfale carriera. Dichiara che è il suo più bello, poi si commuove quando parla di Raiola il suo amico procuratore che non c’è più e gli ...