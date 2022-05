F1, Gp Spagna 2022: le pagelle di Leo Turrini. Leclerc? Merita 10 (Di domenica 22 maggio 2022) Max Verstappen Barcellona (Spagna), 22 maggio 2022 - Max Verstappen ha vinto il Gp di Spagna di Formula 1 , sul circuito del Montmelò. Una gara segnata dal ritiro di Charles Leclerc, dominante con la ... Leggi su quotidiano (Di domenica 22 maggio 2022) Max Verstappen Barcellona (), 22 maggio- Max Verstappen ha vinto il Gp didi Formula 1 , sul circuito del Montmelò. Una gara segnata dal ritiro di Charles, dominante con la ...

