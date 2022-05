DIRETTA Inter-Sampdoria: segui la partita LIVE (Di domenica 22 maggio 2022) Alle 18 spazio ai due match che decideranno chi vincerà lo Scudetto. Allo Stadio Meazza in San Siro si affrontano Inter e Sampdoria. Gli ultimi 90? minuti di una stagione straordinaria, dalla quale adesso dovrà venire fuori la vincitrice dello Scudetto. L’Inter è chiamata ovviamente a vincere, non ci sono altri modi per strappare il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 22 maggio 2022) Alle 18 spazio ai due match che decideranno chi vincerà lo Scudetto. Allo Stadio Meazza in San Siro si affrontano. Gli ultimi 90? minuti di una stagione straordinaria, dalla quale adesso dovrà venire fuori la vincitrice dello Scudetto. L’è chiamata ovviamente a vincere, non ci sono altri modi per strappare il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Inter : Vigilia dell'ultima giornata di campionato #InterSampdoria: da Appiano Gentile in diretta la conferenza stampa di S… - Inter : ?? | LIVE Siamo in diretta su @Twitch per l'ultimo appuntamento di #InterBeats by #MacheteTv ?? Ti aspettiamo in li… - Inter : ?? | DIRETTA #InterBeats by #MacheteTv continua sul nostro canale Twitch con ospiti e quiz, vi aspettiamo… - Inter : RT @Inter_TV: ?? | LIVE! Pronti per #InterSampdoria ?? Siamo in diretta ?? Dallo studio @FSIANI87 e Marco #Andreolli ?? Dal campo @Ev… - News24_it : Inter-Sampdoria: le probabili formazioni e dove vederla | La Diretta - La Gazzetta dello Sport -