“Conte vuole staccare la spina al governo Draghi e cacciarci tutti”. La profezia dell’ex ministro Spadafora (Di domenica 22 maggio 2022) Conte? “Credo che lui abbia un deficit politico che noi stiamo pagando in maniera molto forte, cioè la sua popolarità, che è indubbia, non riesce a colmare un deficit politico, un deficit politico è quella capacità di costruire il nuovo partito, il nuovo corso. Credo anche che molti di noi abbiano la percezione che Conte voglia accompagnare all’uscita tante persone“. La “profezia” è del deputato M5S Vincenzo Spadafora che ha parlato ieri sera nella puntata di ‘In onda‘ su La7. Conte e il governo Draghi, ipotesi di scissione Il leader pentastellato vuole la scissione? “A volte ho questa sensazione, non lo posso negare”, prosegue l’ex ministro dello Sport. E a chi gli chiede se esista il rischio che Conte voglia ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 22 maggio 2022)? “Credo che lui abbia un deficit politico che noi stiamo pagando in maniera molto forte, cioè la sua popolarità, che è indubbia, non riesce a colmare un deficit politico, un deficit politico è quella capacità di costruire il nuovo partito, il nuovo corso. Credo anche che molti di noi abbiano la percezione chevoglia accompagnare all’uscita tante persone“. La “” è del deputato M5S Vincenzoche ha parlato ieri sera nella puntata di ‘In onda‘ su La7.e il, ipotesi di scissione Il leader pentastellatola scissione? “A volte ho questa sensazione, non lo posso negare”, prosegue l’exdello Sport. E a chi gli chiede se esista il rischio chevoglia ...

