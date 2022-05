Zelensky | «Porteremo a casa i ragazzi di Azovstal»

(Di sabato 21 maggio 2022) «Li. Questo è quello che dobbiamo fare con i nostri partner che si sono presi la responsabilità». Il presidente ucraino Volodymyr, intervistato dalle televisioni nazionali del suo paese, ha confermato che i militari che combattevano dall’acciaieriasono stati portati fuori dai russi, secondo quanto riportato da Ukrainska Pravda: «I– ha detto– hanno ricevuto l’ordine dai militari di uscire allo scoperto e salvarsi la vita». Il presidente è anche tornato a parlare di trattative di pace, spiegando che il conflitto terminerà solo grazie a mezzi «diplomatici». La guerra «sarà sanguinosa, si combatterà, ma si concluderà definitivamente con la diplomazia». May 21, 2022 Leggi anche: I proprietari di ...

