VIDEO Palermo-Virtus Entella, coda da urlo per accedere alla Curva Nord (Di sabato 21 maggio 2022) Sempre meno al fischio d'inizio di Palermo-Virtus Entella, e si allunga la coda per l'accesso in Curva Nord Leggi su mediagol (Di sabato 21 maggio 2022) Sempre meno al fischio d'inizio di, e si allunga laper l'accesso in

Advertising

Palermofficial : Che carica i nostri tifosi! E che carica di Mister #Baldini ?? Ci vediamo domani al #Barbera ???? [?? Domani il video… - fattoquotidiano : 'Ogni volta che andiamo a votare, pensiamo alla strage di Capaci'. Il ragionamento di Pif a 30 anni dalla morte di… - pdnetwork : Non ci arrendiamo: dalle Piazze al Parlamento per rilanciare il #DDLZan. Ti aspettiamo, oggi a #Palermo con… - Paola18439710 : RT @francycognato: Cuccioli bellissimi cercano casa?? Sì trovano a Palermo, ma li portiamo in tutta Italia dopo preaffido già vaccinati e c… - WiAnselmo : RT @Mediagol: VIDEO Palermo-Virtus Entella, apertura del prefiltraggio su viale Ninni Cassarà -