Ucraina | sei persone uccise nel Luhansk | 50 abitazioni distrutte

Roma, 21 mag. (Adnkronos) - Sei persone sono state uccise e altre ferite nella regione di Luhansk in un giorno. A causa dei bombardamenti, 50 case sono state danneggiate e distrutte durante il giorno. Il combattimento si sta svolgendo nei pressi di Severodonetsk. E' quanto si legge nel canale telgram dell'amministrazione Luhansk.

