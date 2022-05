Traffico Roma del 21-05-2022 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 21 maggio 2022) Luceverdementre avanti dalla redazione incidente in lunghe code sull’Aurelia tra l’uscita di Maccarese Fregene in Malagrotta ilrisulta congestionato in direzione della capitale sul Raccordo Anulare abbiamo crude in carreggiata interna dal bivio con laNapoli fino allo svincolo Ardeatina è ancora difficoltà sulla Pontina penalizzante da lavori da conseguente incolonnamenti tra Spinaceto e Castel di Decima in direzione Latina incolonnamenti anche versotra il bivio di Pratica di Mare Castel di Decima nell’estrema periferia est della polizia locale Ci segnala un incidente in via Ponte di Nona l’intersezione con via Prenestina inevitabili le ripercussioni e Stanno terminando in questi minuti una manifestazione con corteo da Piazza della Repubblica a Piazza San Giovanni ripristinato il normale ...