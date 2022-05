Ti raggiungo Marcell Jacobs preso in giro | dalla Toffanin | la più cocente delle delusioni

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 21 maggio 2022)è stato ospite di Silviaa Verissimo. Non una novità per il campione olimpico dei 100 metri, ma lo è invece il fatto che al suo fianco ci fosse la mamma Viviana. Quest'ultima aveva soltanto 22 anni quando è rimasta incinta di un soldato degli Stati Uniti e ha dato alla luce: l'uomo non ha voluto seguire la donna e il figlio in Italia. Viviana ha raccontato che era il 1996 e lui le aveva detto “vai tu, io ti”. Non lo ha mai fatto:ha visto suo padre solo una volta, da adolescente. “Da piccolo facevo fatica a capire la mia situazione familiare - ha dichiaratoalla- io non avevo un papà accanto. Per una prima parte della mia vita io facevo finta che mio padre fosse un militare in ...