Lo precisa l'ex ministro(foto) dopo l'intervista che ha rilasciato ieri su queste colonne. "La verità storica che si tace è che la scelta di Piersanti alla guida della regione Sicilia " ...Crino Pomicino (ImagoE) Roma - "Io non so come si fa..." Come si fa cosa,Pomicino (nella foto) "Come si fa a giudicare in modo così netto un periodo storico e ...Intoccia "Dico solo che ... Paolo Cirino Pomicino e la verità su Falcone: "Non denunciò Lima" "Giovanni Falcone non ha mai denunciato Salvo Lima ma denunciò il pentito Pellegriti per aver indicato in Salvo Lima il mandante dell’omicidio di piersanti Mattarella". Lo precisa l’ex ministro Paolo ...Faccio riferimento all’intervista dal titolo “La Cassazione parla chiaro, ebbe contatti con la mafia“, pubblicata ieri dal vostro giornale, intervista peraltro riscontrata già dalle osservazioni dell’ ...