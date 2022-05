Ospina sempre più lontano dal Napoli: ecco dove può andare (Di sabato 21 maggio 2022) Il rinnovo di David Ospina è sempre più difficile e il futuro è sempre più lontano dal Napoli: come riferisce Il... Leggi su calciomercato (Di sabato 21 maggio 2022) Il rinnovo di Davidpiù difficile e il futuro èpiùdal: come riferisce Il...

Advertising

Naples___ : @manu67915486 @MatteoSorrenti @sscnapoli Secondo me arriveranno tanti calciatori nuovi ed i Senatori Ospina Kalidou… - CalcioNews24 : #Napoli e #Ospina sempre più distanti ?? - PianetaN : David sempre piu decisivo, grazie a @Davide78370768 - ParticipioPart : #Ospina andrà a Real, #Lozano pure Via anche #Fabian, sempre con destinazione Madrid #Osimhen, che due settimane… - fabinho7 : @jo19N26 @armcopp @lucarielllo Oggi in quella squadra GDL ed Ospina titolari fissi. Ma parliamo cmq di una squadra… -