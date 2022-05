Non ho l’età: a Cannes 2022 trionfano i trucchi antiage (Di sabato 21 maggio 2022) Del Festival di Cannes 2022, delle luci, del red carpet. Una 75esima edizione caratterizzata da una nuova vitalità, ma anche da un pizzico di ribellione. Addio, dunque, al trucco nude a tutti i costi, ma anche all’effetto bombshell. I beauty look sorprendono, non c’è dubbio. E stili, età e look sembrano invertirsi. Prendete Alessandra Ambrosio, da sempre icona di sensualità, apparsa sul red carpet con un look principesco e molto retrò. O ai look graffianti di Deepika Padukone, membro della giuria e icona grunge di Cannes 2022, tra eyeliner extra black e raccolti rock. Dopo due anni di pandemia, insomma, la Côte d’Azur diviene teatro di nuovi azzardi. A sfilare sulla Croisette, dunque, sono messy bun, raccolti annodati e acconciature dalla semplicità sorprendente, almeno per il red carpet. Il Festival di ... Leggi su amica (Di sabato 21 maggio 2022) Del Festival di, delle luci, del red carpet. Una 75esima edizione caratterizzata da una nuova vitalità, ma anche da un pizzico di ribellione. Addio, dunque, al trucco nude a tutti i costi, ma anche all’effetto bombshell. I beauty look sorprendono, non c’è dubbio. E stili, età e look sembrano invertirsi. Prendete Alessandra Ambrosio, da sempre icona di sensualità, apparsa sul red carpet con un look principesco e molto retrò. O ai look graffianti di Deepika Padukone, membro della giuria e icona grunge di, tra eyeliner extra black e raccolti rock. Dopo due anni di pandemia, insomma, la Côte d’Azur diviene teatro di nuovi azzardi. A sfilare sulla Croisette, dunque, sono messy bun, raccolti annodati e acconciature dalla semplicità sorprendente, almeno per il red carpet. Il Festival di ...

