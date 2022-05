Metanfetamine via posta, polizia arresta 26enne a Milano (Di sabato 21 maggio 2022) (Adnkronos) – Si è fatto inviare Metanfetamine via posta con un elaborato sistema per non farsi scoprire. Ma è stato individuato e arrestato. E’ successo a un 26enne di Milano, già agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio. I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli hanno intercettato all’aeroporto milanese di Linate un pacco contenente 260 grammi di metamfetamine, indirizzato a un cittadino italiano inesistente. L’indirizzo del plico indicava un negozio di Pieve Emanuele, in provincia di Milano, risultato poi estraneo alla spedizione. La polizia ha effettuato la consegna del pacco, che è stato ritirato da un corriere, risultato anch’egli estraneo alla vicenda. A sua volta il corriere doveva portare il plico a una persona residente in un ... Leggi su italiasera (Di sabato 21 maggio 2022) (Adnkronos) – Si è fatto inviareviacon un elaborato sistema per non farsi scoprire. Ma è stato individuato eto. E’ successo a undi, già agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio. I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli hanno intercettato all’aeroporto milanese di Linate un pacco contenente 260 grammi di metamfetamine, indirizzato a un cittadino italiano inesistente. L’indirizzo del plico indicava un negozio di Pieve Emanuele, in provincia di, risultato poi estraneo alla spedizione. Laha effettuato la consegna del pacco, che è stato ritirato da un corriere, risultato anch’egli estraneo alla vicenda. A sua volta il corriere doveva portare il plico a una persona residente in un ...

