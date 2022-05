“Mbappé non andrà al Real Madrid Florentino Perez ha informato lo spogliatoio”

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 21 maggio 2022) La notizia arriva da un giornalista molto: Guillem Balague. Ha scritto su Twitter chehalodelcheresterà al Psg e quindi nonal. Salta dunque un affare che era dato per certo da circa un anno. I have just been told thatPérez has told the players tonight in the changing room thatis NOT coming Let’s wait to hear what Mbappe has to say before we confirm anything — Guillem Balague (@GuillemBalague) May 20, 2022 La notizia è stata ripresa dal Daily Mail che scrive che le due offerte si equivalgono e che il francese avrebbe deciso di rimanere a Parigi. Guillem ...