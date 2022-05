L’Atalanta è fuori dall’Europa, Fiorentina in Conference League (Di sabato 21 maggio 2022) Si è definitivamente conclusa la lotta per l’Europa, con gli ultimi verdetti che sono arrivati dopo il fischio finale dei match del sabato sera. Con la sconfitta contro l’Empoli, L’Atalanta di Gian Piero Gasperini dice addio all’Europa dopo cinque anni consecutivi. Gian Piero Gasperini (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)Ritorno in Europa, invece, per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, grazie alla vittoria per 2-0 contro la Juventus. Decisive le reti siglate da Alfred Duncan e da Nico Gonzalez, che spediscono la Viola in una competizione europea dopo sei anni di digiuno. Già sicura di un posto in Europa League, invece, è la Lazio dell’ex Maurizio Sarri, che nell’anticipo di questa sera ha portato a casa un pirotecnico 3-3 contro l’Hellas Verona. Leggi su spazionapoli (Di sabato 21 maggio 2022) Si è definitivamente conclusa la lotta per l’Europa, con gli ultimi verdetti che sono arrivati dopo il fischio finale dei match del sabato sera. Con la sconfitta contro l’Empoli,di Gian Piero Gasperini dice addio all’Europa dopo cinque anni consecutivi. Gian Piero Gasperini (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)Ritorno in Europa, invece, per ladi Vincenzo Italiano, grazie alla vittoria per 2-0 contro la Juventus. Decisive le reti siglate da Alfred Duncan e da Nico Gonzalez, che spediscono la Viola in una competizione europea dopo sei anni di digiuno. Già sicura di un posto in Europa, invece, è la Lazio dell’ex Maurizio Sarri, che nell’anticipo di questa sera ha portato a casa un pirotecnico 3-3 contro l’Hellas Verona.

Advertising

sportface2016 : +++La #Fiorentina si qualifica per la prossima #ConferenceLeague, l'#Atalanta resta fuori dall'Europa+++#SerieA - tifoneumanoide : Ho sempre apprezzato l'Atalanta per quello che è riuscita a costruire in questi anni MA questa sera non sono affatt… - serieApallone : ? FUORI DA TUTTO ? ???? L'#Atalanta viene sconfitta dall'#Empoli per 1-0, gol di #Stulac, al Gewiss Stadium e dice… - tuttosport : #Atalanta fuori dall'#Europa, vince l'#Empoli. #Lazio quinta: 3-3 con il #Verona ? - krimarx : Comunque io godo per l'#Atalanta fuori dalle coppe europee. Finalmente tornano alla loro dimensione. #SerieATIM -